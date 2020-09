Caso Suarez, dalle intercettazioni spunta il nome di Paratici: cosa rischia la Juve

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, tra le intercettazioni sul caso dell’esame di italiano di Luis Suarez all’Università di Perugia sarebbe spuntato anche il nome di Fabio Paratici, dirigente della Juventus: “Guarda che hanno fretta, si è interessato Paratici, ha chiamato”.

Secondo quanto evidenziato dal quotidiano, l’entrata in scena, seppur in maniera indiretta, del dirigente, rischia di mettere in seria difficoltà la società bianconera. Ieri la Procura Federale ha aperto un’inchiesta per chiarire la posizione del club in merito alla vicenda ed ha chiesto gli atti alla Procura di Perugia. Se dovesse emergere un coinvolgimento pieno della società Juventus, la squadra rischierebbe una penalizzazione o una pesante ammenda.