Pedullà: “Nuovo club su Luperto: il Crotone interessato al difensore azzurro”

Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato di SportItalia Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il Crotone sarebbe intenzionato a fare acquisti in casa Napoli. I calabresi infatti vorrebbero rinforzare il proprio reparto difensivo. Dopo l’acquisto di Arkadiusz Reca dall’Atalanta, i pitagorici sono alla ricerca di un centrale di difesa.

Il nome più caldo in queste ore è quello di Sebastiano Luperto, dal Napoli. Gli azzurri vorrebbero tenere Luperto, perchè molto prezioso per la compilazione delle liste, soprattutto in Europa. Vedremo come si svilupperà la trattativa nelle prossime ore, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.