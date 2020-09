Milik-Tottenham, è la giornata giusta per chiudere: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma, all’interno dell’edizione odierna del Tuttosport, oggi potrebbe essere la giornata giusta per chiudere la cessione di Arek Milik dal Napoli al Tottenham. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tutta la dirigenza azzurra è impegnata nella cessione di Milik. Il Napoli non vuole perdere a parametro zero un attaccante di 26 anni. L’ultima ancora di salvezza, dopo il fallimento delle operazioni con Juventus e Roma, sembra essere il Tottenham. La squadra allenata da Josè Mourinho è alla ricerca di un vice Kane da tempo ed il polacco è da sempre un nome gradito agli Spurs. L’agente dell’attaccante polacco, David Pantak, è a Londra da due giorni per trovare l’accordo con l’ad del Tottenham Daniel Levy. Oggi potrebbe esserci la fumata bianca, almeno secondo quanto riportato dall’intermediario. La posizione del Napoli è chiara: prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Per fare ciò, chiaramente il Napoli dovrebbe formalmente rinnovare il contratto di Milik, con lo stipendio che però sarebbe a carico del club inglese”.