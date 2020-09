Lukaku: “Koulibaly uno dei difensori migliori che ho sfidato: mi diverto contro di lui, è tosto”

L’attaccante dell’Inter e della nazionale belga Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Una domanda posta al numero nove nerazzurro ha riguardato anche il Napoli, in particolare Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il difensore più forte che ho sfidato? Sono tutti molto forti in Italia. Koulibaly è molto tosto da affrontare, mi piace il contrasto, la forza dell’avversario. È stato difficile anche contro Klavan del Cagliari, Kumbulla che era al Verona, Bonucci o Romagnoli. Quando giocano contro di me ci mettono un impegno particolare. Vale anche per me però, perchè più il difensore è forte, più sono motivato a batterlo. Un buon difensore rende migliori gli attaccanti, perchè li obbliga a dare il massimo e a cercare sempre nuove soluzioni”.