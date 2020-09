CdS – Ore di attesa per Koulibaly, il City si defila ma resta il PSG: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione del Corriere dello Sport in edicola oggi, il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora avvolto da un alone di mistero. Il Manchester City, dopo mesi di pressing, sembra essersi defilato dalla trattativa. Il Paris Saint Germain, al contrario, resiste sul calciatore, ma ora è calato il silenzio tra le parti.

Non più tardi di qualche giorno fa ci fu una telefonata tra il presidente De Laurentiis ed il direttore sportivo dei parigini Leonardo. La trattativa sembrava entrare nel vivo, invece da quel momento non si è più fatto sentire nessuno. Al momento il Napoli è in attesa, perchè mancano comunque undici giorni alla chiusura del mercato. La cessione del gigante senegalese non è dunque sfumata, non ci resta che attendere gli sviluppi della vicenda.