SportItalia – Il City si defila per Koulibaly: PSG unica pretendente per il difensore azzurro

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato del futuro di Koulibaly ai microfoni di SportItalia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Manchester City è forse definitivamente fuori dalla trattativa per Koulibaly. Il City è andato su Upamecano, può risalire la corrente il PSG. Lui aveva un accordo con gli inglesi”.

“Gattuso vuole mantenere Koulibaly, se entro i primi giorni della prossima settimana i francesi faranno l’offerta giusta per il difensore del Napoli allora si trasferirà in Francia. Se così non dovesse essere resterà a Napoli“.