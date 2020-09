Genoa, Badelj e Pjaca: “A Napoli per dimostrare di potercela giocare con tutti. Con un po’ di fortuna possiamo vincere”

Domenica alle ore 15, il Napoli affronterà il Genoa in casa, nella seconda giornata di campionato. A qualche giorno dal match, a infiammare i tifosi liguri e a dare speranza a un possibile colpo al San Paolo, ci pensano due nuovi acquisti della società rossoblu: Milan Badelj e Marko Pjaca.

Ecco le parole dei due calciatori raccolte da La Repubblica:

BADELJ – “Speravo di iniziare così perché sin dal primo allenamento mi sono inserito bene e il gruppo mi ha accettato come se fossi qui da tempo. In pochi giorni mi hanno fatto sentire come se fosse già mia la squadra. Un ringraziamento ai compagni e allo staff tecnico.

Napoli? Mi aspetto continuità di prestazione e mi aspetto una squadra che fa capire che il gruppo c’è e dovranno fare qualcosa di particolare per batterci”.

PJACA – “Sappiamo che il Napoli è una squadra fortissima e giocheranno in casa. Non sarà facile, ma se giochiamo con questo spirito e come abbiamo giocato la prima partita, credo che possiamo giocarcela con tutti. Poi, con un po’ di fortuna, possiamo anche vincere”.