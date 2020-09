Coronavirus, le norme Uefa: bastano 13 giocatori per poter giocare

Ad agosto, l’Uefa, ha stilato delle norme per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e far sì che i campionati e le coppe europee, possano andare avanti, senza intoppi, pur trovandoci in un momento difficile, a causa di questa emergenza sanitaria.

Quindi, in tempi di Coronavirus, bastano 13 giocatori per poter giocare una partita. Se i giocatori fossero meno di 13, la società può aggiungere calciatori che inizialmente non sono stati inclusi nella lista e se non si riuscisse a raggiungere un minimo di 13 elementi e in contemporanea non ci fossero i tempi tecnici per rinviare la gara, il club in questione perderebbe 3-0 a tavolino.