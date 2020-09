Chiariello: “Che interessa aveva la Juventus a mettersi in mezzo nella questione Suarez? I bianconeri ormai erano su Dzeko!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo:

“Continuo ad avere qualche perplessità. Perché mandare a fare un esame ad uno che non capisce una parole d’italiano? Perché si chiama Suarez ed ha diritto alla benevolenza? Perché vi siete guadagnati il favore della grande Juventus? Perché lo mando? Se sto virando su Dzeko, se ho coscienza che non prenderà il passaporto, che interesse ho a mettermi in mezzo?”.