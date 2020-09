CdS – Gattuso studia la convivenza tra Mertens e Osimhen: possibile scelta a sorpresa contro il Genoa!

Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha parlato della possibilità di vedere in campo Insigne, Osimhen e Mertens dal primo minuto contro il Genoa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È una grande tentazione, oltre ad un’idea tecnico-tattica: Gattuso sta valutando il tridente Insigne-Osimhen-Mertens dal primo minuto contro il Genoa. Dries verrebbe dirottato a destra, ruolo che svolge con costanza nella nazionale belga. Potrebbe essere questa la scelta più semplice per la convivenza di Mertens ed Osimhen, poiché il Napoli non ha ancora nelle proprie corde il 4-2-3-1. In attesa dell’arrivo di un centrocampista con caratteristiche che consentano l’utilizzo di quel modulo, Gattuso sta valutando seriamente questa ipotesi. Magari la vedremo già domenica al San Paolo contro il Genoa”.