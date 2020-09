Napoli-Genoa, il San Paolo riapre le porte: chi potrà assistere alla partita

Dopo quasi nove mesi, lo Stadio San Paolo riaprirà le proprie porte. La riapertura è minima, se confrontata ai piani di De Laurentiis, ma è comunque un primo passo. Come riferito dall’edizione odierna di Repubblica infatti, 1000 tifosi potranno assistere alla sfida tra Napoli e Genoa di domenica.

L’ultima partita con il pubblico al San Paolo fu il 29 febbraio, per Napoli-Torino. In realtà, la società partenopea non può ancora formalmente aprire le porte del San Paolo, poiché manca ancora l’ordinanza regionale che autorizzi l’apertura degli impianti sportivi. Sembra però una questione di ore, una formalità. In ogni caso però non sarà possibile acquistare i biglietti, poiché molto probabilmente il club disporrà di inviti da inoltrare ai propri sponsor, piuttosto che ai tifosi comuni”.