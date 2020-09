Nacho, l’intermediario: “Napoli piazza gradita, vuole andare via ed il Real lo accontenterà”

Marco Busiello, intermediario e partner per l’Italia dell’agente del difensore madrileno Nacho, Juanma Lopez, è intervenuto a Radio Kiss Kiss durante Radio Gol. Ecco quanto dichiarato:



“Nacho via dal Real Madrid? E’ un ragazzo molto serio, piace un po’ a tutti i club per come si pone: è un calciatore che in tanti club giocherebbe più che nel Real Madrid, ma si ritaglia sempre i suoi spazi dietro Sergio Ramos e Varane. Lui vorrebbe trovare continuità, si sta valutando ogni possibilità sia in Italia che all’estero. Il Real Madrid, per il tipo di ragazzo che è Nacho, andrà incontro alle sue esigenze per il futuro. Napoli piazza gradita? Certamente sì, non ci sono preclusioni poi vedremo se si apriranno dei discorsi”

