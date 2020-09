Mundo Deportivo, Napoli interessato a Nacho! In corsa anche Milan e Roma

Nacho sembra ormai lontano dal Real Madrid.

Secondo il Mundo Deportivo, gli agenti dello spagnolo sono sbarcati a Torino per parlare con le squadre interessate al giocatore, tra cui ritroviamo, oltre il Milan e la Roma, anche il Napoli.



Gli agenti di Nacho sono gli stessi che hanno portato Morata alla Juventus, e sono nella città piemontese per discutere anche del futuro di questo assistito.



Il Real ha dato libertà al difensore, ormai trentenne, di decidere sul suo futuro, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2022.

