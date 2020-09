Dalla Spagna – Ronaldo-Pirlo, il rapporto non decolla: il fuoriclasse medita l’addio

Dopo l’addio di Sarri, la Juventus ha accolto con grande entusiasmo Andrea Pirlo, che però è alla sua prima importante esperienza in panchina. Rappresenta quindi un’incognita, proprio come il giovane centrocampista McKennie acquistato nella sessione estiva.



Cristiano Ronaldo, dopo aver visto sfumare due Champions League ed un Pallone d’Oro, starebbe meditando l’addio in bianconero. Come riportato da Eduardo Inda al ‘Chiringuito Tv’, non sarebbe sbocciato un rapporto idilliaco con Pirlo, che vorrebbe un gioco corale che privilegi la squadra e non il singolo.



Il richiamo dei Blancos sembrerebbe essere forte, col portoghese pronto ad approdare in una squadra capace di vincere subito.



