CorSera spiega la versione della Juve: “Non era più interessata a Suarez da prima dell’esame”

Secondo il Corriere della Sera, il viaggio a Perugia e l’esame B1 di italiano di Luis Suarez non è stato organizzato dalla Juventus, i cui rapporti con l’Università per gli stranieri di Perugia sarebbero nati solo a titolo informativo sul giocatore.



La Juventus avrebbe mostrato interesse sul giocatore uruguagio il 25 agosto, giorno in cui Messi ha annunciato l’addio al Barcellona. Quando i legali del Pistolero hanno fatto sapere che la pratica per l’ottenimento del passaporto italiano era stata avviata da due anni, senza arrivare ad una breve conclusione, è sorto un forte scetticismo sulla riuscita della trattativa. I tempi tecnici per portare Suarez a Torino sarebbero stati troppo lunghi, così i bianconeri abbandonano questa pista il 15 settembre.



L’acquisto di Morata per circa 55 milioni di euro è la dimostrazione che l’attaccante del Barcellona non era più un obiettivo concreto.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI