Suarez-Atletico Madrid, pista bloccata: si valuta l’alternativa Dzeko! Si riapre la pista Milik per la Roma?

Con la cessione di Morata alla Juventus per circa 55 milioni di euro (prestito più diritto di riscatto, ndr), l’Atletico Madrid è alla ricerca di una punta di spessore che lo possa sostituire.



Javier Matallanas – giornalista di AS – con un post su Twitter ha fatto sapere che il club madrileno ha difficoltà ad acquistare Luis Suárez dal Barcellona, e sta quindi studiando nuove alternative, tra cui ritroviamo Cavani, Dzeko e Luis Suárez del Watford.

Non si esclude, riportano i colleghi di calciomercato.it, che qualora Dzeko possa approdare all’Atletico Madrid, possa riaprirsi la pista Milik per la Roma.

ECCO IL TWEET:



A esta hora Luis Suárez tiene complicado ser nuevo jugador del @Atleti. Si el Barça no cumple lo pactado con el uruguayo, el acuerdo con el Atlético no se llevará a cabo. El Atlético empieza a estudiar alternativas: Cavani, Dzeko, Luis Suárez (Watford) y podría haber un tapado… — Javier Matallanas (@matallanas) September 22, 2020