Il Napoli avvisa Milik, sono due le opzioni: trovare un altro club o un anno in tribuna. E spunta il Valencia per il polacco

Secondo quanto scrive il noto quotidiano La Repubblica quest’oggi, con la questione Arkadiusz Milik che non si è risolta negli scorsi giorni, visto il passaggio apparentemente saltato alla Roma, il Napoli adesso arriva al muro contro muro con il polacco. Infatti, secondo la testata, il club azzurro, indispettito per la mancata cessione, ha provveduto ad avvisare l’entourage del calciatore del fatto che Milik sarà seriamente escluso dalla rosa dei 25 azzurri per la nuova stagione.

Ora, arrivato a questo punto, il centravanti polacco, per scongiurare l’abbonamento in tribuna per un anno, da evitare assolutamente visto che la prossima estate si giocheranno gli europei, deve cercarsi una nuova squadra in due settimane. E stando proprio a quanto riporta La Repubblica si starebbe aprendo una nuova pista estera per Milik: si tratterebbe del Valencia. Una sola cosa è certa al momento: il presente e il futuro di Arek non sono a Napoli.