Morabito a Kiss Kiss: “Se il Napoli continua a chiedere 30 milioni di euro, Milik resta in azzurro.”

Vincenzo Morabito, agente Fifa e intermediario della trattativa Milik-Newcastle, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha parlato dell’attaccante del Napoli e del suo probabile addio:

“È ancora del Napoli, anche se c’è qualcosa in Inghilterra. Gli avevano promesso 6 milioni di euro all’anno, ma si è bruciato anche la Roma, oltre alla Juventus che ho saputo che l’ha mollato.

Il Napoli non può chiedere cifre alte: se resta la richiesta 25+5 di bonus, non lo cederà. Per me il suo valore è intorno ai 20 milioni di euro.

Milik è convinto di poter guadagnare 5-6 milioni di euro, ma in Premier non gli daranno oltre 3/3.5 milioni”.