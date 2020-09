Luca Pellegrini a un passo dal Genoa: il terzino sarà disponibile già contro il Napoli

Luca Pellegrini, terzino della Juventus, diventerà a breve un nuovo calciatore del Genoa. Il calciatore è nella città ligure per le visite mediche e la firma sul contratto.

Maran lo ha già allenato al Cagliari e l’ha rivoluto nella sua avventura genoana. Il classe ’99, seguito anche dal Napoli e inserito dai bianconeri come possibile contropartita in una vecchia trattativa per Milik, potrebbe giocare la prima gara, con la maglia rossoblu, proprio domenica al San Paolo, contro la squadra di Gattuso.