Sportitalia – Callejon? Si sta guardando intorno. Nessun acquisto se il Napoli non cede Koulibaly

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione in onda su Sportitalia. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“Koulibaly? Tutto fermo. Non mi va di commentare voci sul PSG, capisco che ci sia la voglia, ma che io sappia la situazione è ferma. Udinese? Resterà De Paul e anche Lasagna. Callejon? Il fatto che non ha firmato vuol dir che si sta guardando in giro. Forse gli è arrivato qualcosa dall’Italia. Arrivo di un centrocampista o un terzino al Napoli? Per chi vuole gli acquisti c’è da dire che se il Napoli non fa cessioni importanti, tutte queste storie sono inesistenti. Se resta Koulibaly, non ci saranno arrivi. Tutino ancora non si è sbloccato ancora, va avanti da troppo tempo e bisogna chiudere“.