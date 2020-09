Genoa, Zappacosta: “Napoli? Siamo pronti! Sono convinto che faremo una grande partita”

Il neo acquisto del Genoa Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Genoa Channel:

“Se mi aspettavo un esordio così? Più che altro ci speravo, ho lavorato tanto in questi mesi che sono stati difficili. Spero di continuare su questa linea. il gol aiuta tanto per la fiducia e per la consapevolezza. Quando hai questi infortuni non è facile superarli, sono infortuni che richiedono tempo per recuperare ritmo e forza. Sto lavorando tanto per aiutare i ragazzi a conquistare gli obiettivi stagionali. Il gol è stato d’istinto, mi è venuto naturale rientrare sul destro e calciare. Il Napoli? Siamo pronti, abbiamo l’obbligo di farci trovare pronti. Abbiamo una settimana per preparare la partita e sono convinto che andremo a Napoli a fare una gran bella partita“.