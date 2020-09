Lecce, omicidio in un condominio: uccisi l’arbitro De Santis e una donna dopo una lite

Tragedia avvenuta in Puglia. A Lecce sono stati uccisi a coltellate un uomo e una donna, a seguito di una lite in un condominio di via Montello. Si tratta di Daniele De Santis, arbitro spesso impegnato in Serie C e Eleonora Manta. A riportare la notizia è Il Messaggero.

All’arrivo del 118 i due erano già morti. Sul posto, le pattuglie della Polizia. Non si conoscono ancora le cause del duplice omicidio. Un uomo, però, sarebbe stato visto allontanarsi dal luogo delitto.