AI microfoni di Dazn, prima di Parma-Napoli, è intervenuto Mario Rui, terzino sinistro degli azzurri:

“Quest’anno la preparazione è stata un po’ diversa, come per noi anche per le altre. Abbiamo lavorato diversamente, i carichi sono aumentati rispetto a prima, ma in giorni ridotti. La squadra si è preparata bene sia tatticamente che mentalmente”.