Gazzetta – Milik alla Roma, tutto fermo! Una richiesta dei giallorossi ha bloccato la trattativa

Il giro di attaccanti che dovrebbe partire da Napoli per arrivare a Torino è ormai il tormentone dell’estate di calciomercato. Il passaggio di Milik alla Roma, sbloccherebbe quello di Dzeko alla Juventus. Secondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” una richiesta della Roma pare aver fatto infuriare il Napoli:

“Difficoltà sul versante Roma-Napoli ci sono. La sensazione è che siano superabili ma non è così scontato, Milik sta bene, però i brutti infortuni pregressi non fanno dormire sonni tranquilli alla Roma. Perciò , anche alla luce dello scarso entusiasmo mostrato nella fase iniziale dal giocatore, ha chiesto al Napoli una diversa modalità di pagamento per Meloni e Modugno, i due giovani attaccanti inseriti nell’operazione. Risultato: il Napoli non l’ha presa bene, si è irrigidito e l’affare è stato messo in stand-by”.