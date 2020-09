Gattuso: “4-2-3-1 o 4-3-3? Contano i princìpi di gioco, non i numeri. Mi piace la qualità, ma serve equilibrio”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita tra Parma e Napoli, vinta dagli azzurri con il risultato di 0-2. All’interno delle sue dichiarazioni, l’allenatore azzurro si è soffermato in particolar modo sul piano tattico della formazione partenopea:

“4-2-3-1 o 4-3-3? Non bisogna stare dietro ai numeri, ma ai princìpi di gioco. Sappiamo che Osimhen è un valore aggiunto, ma dobbiamo migliorare sulle seconde palle, dobbiamo correre, bisogna mettere la squadra in protezione, con i principi giusti, ma sapevamo che negli ultimi 30-35 minuti poteva fare la differenza. Giocare con Fabian e Zielinski due centrocampisti, 3-4 giocatori davanti… A me piace la qualità, ma devo dare anche equilibrio alla squadra”.