Cravero: “Lozano ha scalato le gerarchie di Gattuso, Osimhen in panchina per andare sull’usato sicuro”

Nel corso del prepartita di Parma-Napoli, l’opinionista di DAZN Roberto Cravero ha rilasciato alcune dicharazioni in merito alla formazione scelta da Rino Gattuso. In particolare il giornalista si è soffermato sulla scelta di Hirving Lozano titolare e Victor Osimhen in panchina. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Osimhen parte dalla panchina perchè Rino premia le conoscenze, vuole andare sul sicuro. Ha premiato invece Lozano che ha scalato le gerarchie negli ultimi mesi. Vuole partire nel modo giusto, va sull’usato sicuro rappresentato da Dries Mertens al centro dell’attacco”