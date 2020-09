Bucciantini: “Vedo un Napoli molto convinto, da primo posto! Osimhen fa la differenza”

Il collega Marco Bucciantini ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky Sport in merito alla vittoria del Napoli contro il Parma. Di seguito quanto evidenziato:

“Mertens non ha più la stabilità di fare la fascia, ha dei colpi eccezionali da attaccante vero. Il Napoli è una squadra molto convinta. L’acquisto di Osimhen ha aggiunto diversità alla squadra, anche caratteriale.

Il nuovo attaccante si muove in un altro modo, è una certezza in più per una squadra che conosce la lotta per lo scudetto. Penso che il Napoli deve essere considerato per la lotta al primo posto”.