Alfredo Pedullà esperto di calciomercato ha parlato ai microfoni di SportItalia delle ultime notizie riguardanti il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ci sono ancora degli esuberi da smaltire in casa Napoli. In serata è arrivata una proposta per Ounas dalla Germania. Il giocatore ha anche diverse richieste in Italia”.

“Un altro giocatore in uscita è Younes che con ogni probabilità andrà via”.