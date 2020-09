SportItalia – Il City non arriva a 70 milioni per Koulibaly: le società non si parlano

Alfredo Pedullà nel corso di SportiItalia Mercato ha parlato del mercato del Napoli e nello specifico della situazione legata alla possibile cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City . Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La volontà di Koulibaly è quella di andar via ma non dirà mai di voler andar via. Noi la porta non la chiudiamo ma lasciamo uno spiraglio. Il problema è chiudere una trattativa quando non ti parli. L’entra ed esci con Sokratis sarebbe immediato”.

“La richiesta del Napoli è sempre quella di 70 milioni, Ramadani è quello che potrebbe intercedere tra le due società per trovare una soluzione. Koulibaly guadagna già molto e non ci sono i margini per un adeguamento anche in caso di permanenza“.