Repubblica – Gattuso ha cambiato idea: il Napoli potrebbe già avere l’erede di Callejon

Hirving Lozano lo scorso anno è arrivato in azzurro con l’etichetta del giocatore più costoso della storia del Napoli. La stagione passata non è stata sicuramente la più facile per ambientarsi per il messicano al suo primo anno in Serie A.

Dal cambio tecnico, il numero 11 è scivolato in fondo alle gerarchie dell’attacco del Napoli. Come evidenziato però dall’edizione odierna di Repubblica, sembra che qualcosa sia cambiato. Ecco quanto scritto oggi sul quotidiano:

“Gattuso sta pensando ad un’altra novità. L’eredità di Callejon potrebbe essere raccolta da Hirving Lozano. Il messicano ha scalato posizioni, le sue risposte hanno convinto Gattuso, Lozano è in ballottaggio con Politano sulla fascia destra. Velocità e buona propensione offensiva, la miscela potrebbe innescarsi con un anno di ritardo”.