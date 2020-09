Il Mattino – Llorente sempre più vicino alla cessione: richieste in Italia, Spagna e Inghilterra per l’attaccante!

L’edizione odierna de “Il Mattino” lascia spazio non solo alle trattative in entrata ma anche a quelle in uscita. Quest’ultime infatti potrebbero sbloccare il mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In uscita ci sono Llorente (la maglia numero 9 è passata da ieri ufficialmente ad Osimhen), Younes, Ounas e Malcuit. Per il centravanti spagnolo si sono prospettate diverse soluzioni”.

“Il giocatore ha estimatori sia in Italia che all’estero, in particolare nella Liga (potrebbe muoversi la Real Societad) ma anche in Premier League”.