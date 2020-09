Ufficiale – Higuain lascia la Juventus e va all’Inter Miami: “Cercavo una nuova esperienza, in una bella città”

Gonzalo Higuain è un nuovo calciatore dell’Inter Miami, squadra militante nella Mls americana. L’attaccante, dopo aver risolto il contratto con la Juventus, ha firmato con la società di David Beckham.

Without further ado…



Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020

Al sito ufficiale del club, il Pipita ha anche rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali: “Prima di tutto voglio ringraziare l’Inter Miami per lo sforzo fatto per acquistarmi. Sono certo che sarà una bellissima esperienza per la mia vita. È ciò che stavo cercando, una nuova esperienza in un nuovo campionato e in una bellissima città. Sono felice di essere qui e che sia diventato tutto ufficiale. Il mio obiettivo è provare a trasmettere a questo club tutta l’esperienza che ho acquisito nella mia carriera in Europa e aiutare il team a crescere. Mi sento bene, al 100%, sono motivato a provare questa nuova esperienza. Ho tutti i mezzi per avere successo qui dove la squadra è sì in costruzione, ma ha una buona base per raggiungere obiettivi importanti”.