Repubblica – Gattuso spera di trattenere Koulibaly, così sarebbe un Napoli da scudetto!

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, il Napoli sta aspettando l’offerta giusta per lasciar partire Kalidou Koulibaly, offerta che però al momento non è ancora arrivata.

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, si augura che la cifra che permetterebbe a Koulibaly di andar via non arrivi mai. Sostituire il 26 senegalese non è affatto un compito semplice, e con l’arrivo di Osimhen e le conferme di alcuni top, il Napoli può essere una vera e propria rivelazione. L’auspicio dei tifosi e dell’allenatore calabrese è che prima della chiusura del mercato arrivi anche un altro rinforzo, così potrebbe essere un Napoli da scudetto.