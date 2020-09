Pres.Crotone, Vrenna svela: “Abbiamo chiesto Luperto al Napoli, ma ora non possono dare una risposta”

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha svelato l’interesse per Sebastiano Luperto, difensore del Napoli:

“Luperto? Speriamo di chiudere e di portarlo a Crotone. Ci sono dei problemi, speriamo che il Napoli possa dare una risposta definitiva e positiva. È legato alle cessioni e agli acquisti del Napoli, è legato a Koulibaly e Maksimovic.

Ounas? No, nessuna chiacchierata per lui. Dobbiamo mettere solo un tassello in difesa.

La positività di De Laurentiis? Non solo io ho vissuto momenti di preoccupazione e paura, ma per fortuna è andato tutto bene per quanto riguarda me, Vigorito e altri. Arrabbiati? Va bene così, per fortuna non è successo nulla”.