SKY – Milik ha delle pendenze da risolvere col Napoli! Spunta una multa particolare per il polacco

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune importanti novità riguardo la cessione di Milik alla Roma. Ecco quanto evidenziato:



“Milik non ha ancora risolto le ultime pendenze col Napoli. Oggi è partito per gli approfondimenti alle ginocchia e ci risulta che i risultati siano positivi. Nessun problema fisico per lui quindi, ma balla un milione di euro di pendenze col club. Parliamo di pagamenti sospesi, bonus, multe e contenziosi vari”.

“Uno riguarda il famoso ammutinamento, un altro è per la pubblicità che Milik ha fatto in un ristorante in Polonia. Il Napoli lo ha multato, ma il locale in questione è proprio di Milik… Il giocatore ora vuole che questi soldi gli vengano restituiti prima di andar via. La Roma aspetta che le parti risolvano tutto e da lì poi Dzeko partirà per la Juventus.”