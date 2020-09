NAPOLI FEMMINILE – Colpo di mercato: dal West Ham arriva la punta australiana Jacynta

Rinforzo australiano per il Napoli Femminile. Arriva infatti in prestito dal West Ham in Inghilterra, la punta “aussie” Jacynta Galabadaarachchi – classe 2001 – che nella passata stagione ha disputato 11 gare di campionato con gli Hammers nella prestigiosa Women’s Super League.

In queste ore si sta sottoponendo alle visite mediche di rito ed agli esami necessari (sierologico e tampone) per entrare a far parte del gruppo squadra.