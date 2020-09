Richiesta assurda di Maksimovic per rinnovare con il Napoli, può andar via a parametro zero

Secondo quanto evidenziato dai colleghi di Tuttosport, il difensore del Napoli Nikola Maksimovic non è ancora convinto di proseguire la sua avventura in azzurro. Con il futuro di Koulibaly incerto, la squadra partenopea ha bisogno di capire se il serbo può essere il sostituto ideale qualora partisse il senegalese.

Maksimovic però pare chieda una cifra pari a 2.8 milioni a stagione per i prossimi quattro anni, cifre abbastanza alte per un calciatore che forse solo nell’ultima parte di stagione ha fatto vedere le prime prestazioni positive in azzurro. Starà al Napoli valutare se accontentare o meno il 19 azzurro, non è da escludere però che la società lasci partire il serbo a parametro zero alla scadenza del suo contratto.