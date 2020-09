KKN – Se Milik supera le visite mediche, Dzeko oggi va alla Juventus

Come rivela Valter De Maggio a Radio Goal, trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, Edin Dzeko ha l’accordo con la Juventus già da 10 giorni. Il punto è che la Roma non ha voluto cedere il bosniaco prima del si di Milik.

Il polacco ha accettato la destinazione e sta effettuando le visite mediche con i giallorossi. Se si avrà esito positivo, oggi ci sarà l’ufficialità di queste operazioni:

“Vi diamo una notizia in esclusiva: Dzeko ha già l’accordo da 10 giorni con la Juve, ma la Roma non lo cedeva fino a quando Milik non accettava i giallorossi. Quindi, se le visite mediche di stamattina avranno esito positivo, l’incastro avrà l’ufficialità in giornata: il bosniaco in bianconero e il polacco in giallorosso”.