TS – Verrà acquistato un giovane difensore, Senesi il primo obiettivo. Sokratis arriva solo se va via Maksimovic

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il Napoli, che sta cercando di sbloccare il proprio mercato con le cessioni importanti di Milik e Koulibaly, sta anche monitorando i profili che di fatto rimpiazzerebbero i senatori azzurri partenti. Per la difesa, la testata ha individuato nell’argentino Marcos Senesi il primo obiettivo azzurro, ma bisogna parlare anche dell’esperto greco Sokratis Papastathopoulos, pallino di Gattuso, sulla quale c’è una situazione ben precisa però. Ecco quanto da evidenziare:

“Dalle stanze di Castel Volturno escono spifferi sulla volontà del club di prendere un parametro zero come Papastathopoulos, anche se in realtà un difensore giovane verrà acquistato. Il nome è quello individuato da tempo: Senesi del Feyenoord, con 20 milioni l’affare si chiude con la soddisfazione di tutti. Poi si vedrà e se si trovasse una squadra per Maksimovic, allora sì che il Napoli accogliere Sokratis a parametro zero“.