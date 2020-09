Tuttosport – Prima offerta ufficiale del PSG per Koulibaly: De Laurentiis spera che si scateni l’asta

Secondo quanto riportato dall’edizione di Tuttosport in edicola oggi, sarebbe arrivata la prima offerta ufficiale del Paris Saint Germain per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese sembra ormai sempre più lontano dal Napoli, ma il suo destino è ancora incerto. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è l’offerta ufficiale, il PSG ha presentato una proposta concreta al presidente azzurro De Laurentiis, attraverso la figura del direttore sportivo Leonardo. L’offerta è di 52 milioni di euro, più 7 di bonus. Per il patron azzurro, l’offerta non è ancora congrua e sta provando a resistere, sperando nel rilancio del Manchester City. Rilancio che però potrebbe non arrivare mai, poiché Guardiola guarda all’Atletico Madrid ed a Josè Maria Gimenez, per il quale si è spinto ad un’offerta di 70 milioni di sterline”.