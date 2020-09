Tuttosport – Individuato il sostituto di Koulibaly, è Senesi del Feyenoord: le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe individuato il sostituto di Kalidou Koulibaly. Il senegalese sembra sempre più lontano dalla maglia azzurra, che dovrebbe lasciare dopo sei anni nel corso delle ultime due settimane di mercato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Secondo quanto trapela da Castel Volturno, il Napoli avrebbe deciso di rinunciare all’ipotesi Sokratis Papastathopoulos a parametro zero. Gli azzurri avrebbero già individuato un altro giocatore come il sostituto di Kalidou Koulibaly. Si tratta di Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord. Il club olandese chiede 25 milioni per il cartellino del ventitreenne, ma l’affare si dovrebbe chiudere intorno ai 20 milioni per la soddisfazione di entrambe le parti”.