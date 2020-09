UFFICIALE – Accostato al Napoli, Santamaria è un nuovo giocatore del Friburgo

Accostato in varie sessioni di mercato al Napoli, che ha sempre tenuto un’occhio di riguardo per lui: il mediano 25enne francese Baptiste Santamaria, ormai ex Angers, ha appena sposato la causa del Friburgo. Proprio oggi il suo agente ha rivelato di aver parlato col Napoli del suo assistito, spiegando come il Napoli non abbia potuto approfondire i discorsi per lui vista la mancanza di fondi nelle casse azzurre. Di seguito, l’annuncio ufficiale sul canale Twitter del Friburgo:

So glad to finally be here @scfreiburg❗⁣

Can’t wait to start 🔴⚪🔥⁣

⁣

🇩🇪 So glücklich endlich hier zu sein @scfreiburg❗⁣

Kann es kaum erwarten zu spielen 🔴⚪🔥⁣

⁣#SCF #Bundesliga pic.twitter.com/pf9LDaxCsW — Baptiste Santamaria (@BaptSantamaria) September 17, 2020