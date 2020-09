KKN – Petagna sugli obiettivi del Napoli: “Dobbiamo puntare sempre in alto e tornare in Champions League”

Andrea Petagna, nella sua lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche degli obiettivi stagionali che si è fissato il Napoli. Secondo l’ex SPAL, una squadra come quella azzurra, deve tornare in Champions League e lottare fino alla fine su tutti i fronti. Queste le sue parole:

“Obiettivi? Il Napoli è una grande squadra e deve puntare sempre in alto, dobbiamo tornare in Champions League perché il Napoli deve essere lì. L’Europa League è un obiettivo e siamo attrezzati per arrivare in fondo a tutte le competizione. Personalmente spero di fare più gol e possibili e mettermi a disposizione della squadra”.