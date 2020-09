Secondo quanto riferito dall’Ansa, non c’è stata nessuna positività al Coronavirus tra i vertici della Lega Serie A. I tamponi commissionati dal presidente di Lega Paolo Dal Pino hanno dato tutti esito negativo. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dunque è stato l’unico caso positivo e la sua presenza in Assemblea di Lega non ha avuto ripercussioni sugli altri presenti.

