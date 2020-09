SSC Napoli, report dell’allenamento mattutino: si prepara la trasferta di Parma

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato e il Napoli prepara la sfida di Parma. Come riporta il sito ufficiale della società, gli azzurri sono scesi in campo stamattina, a Castelvolturno, per l’allenamento:

Seduta mattutina per il Napoli oggi al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della Serie A 2020/21.Il campionato comincerà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30).

Allenamento sui campi 1 e 2 per il gruppo che ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento a circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio e lavoro tattico di squadra. Chiusura con partitina a campo ridotto.

FONTE: SSC NAPOLI