CdS – L’agente di Milik a Roma per chiudere con i giallorossi: i dettagli dell’affare con il Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Arkadiusz Milik sarebbe veramente ad un passo dal passaggio alla Roma. Il club giallorosso ha chiuso virtualmente l’affare con il Napoli e sta definendo gli ultimi bonus contrattuali per il polacco. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il procuratore di Milik ha avuto un colloquio con l’attaccante polacco nella giornata di ieri e nelle prossime ore sarà a Roma per cercare di chiudere definitivamente l’accordo. Arek è l’ago della bilancia dell’operazione, sta valutando la proposta del club capitolino, non è ancora del tutto convinto. Sembra però essere una questione di bonus, prima di trovare l’accordo definitivo. Il Napoli incasserà una cifra totale di 25 milioni di euro dalla cessione dell’attaccante, compresi 7 milioni di bonus. L’affare si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto ed all’interno della trattativa saranno inseriti anche due giovani della Primavera giallorossa. Uno dei due è Bouah, uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile capitolino. I due giovani saranno girano in prestito al Bari”.