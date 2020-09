Meret titolare a Parma, ma il dualismo continuerà: la scelta di Gattuso dipenderà anche da Osimhen

L’edizione odierna de La Repubblica ha dedicato ampio spazio al dualismo tra i pali in casa Napoli. Tiene infatti banco la questione del portiere titolare degli azzurri. Con l’avvento della nuova stagione come saranno delineate le gerarchie tra Alex Meret e David Ospina? Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Al Tardini di Parma, per il debutto in Serie A, toccherà ad Alex Meret, che sarà preferito ad Ospina. La scelta però non è definitiva, con il dualismo che è destinato a durare anche in questa stagione. Entrambi avranno le proprie occasioni per mettersi in mostra e giocherà chi offrirà maggiori garanzie. Con l’arrivo di Osimhen è ancora più importante la costruzione della manovra da dietro, così da garantire lo spazio in profondità all’attaccante nigeriano. Per questo motivo la sensazione è che il portiere colombiano parta ancora in pole position nelle gerarchie di mister Gattuso”.