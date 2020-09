Malcuit in uscita dal Napoli, idea prestito per evitare la minusvalenza

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di La Repubblica, Kevin Malcuit fa parte della lista dei calciatori in odore di addio al Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Al momento Kevin Malcuit è un esubero e con il rinnovo di Elseid Hysaj, si riducono ulteriormente le chances per Kevin Malcuit. Cederlo però comporterebbe una minusvalenza per le casse societarie. Per questo motivo il Napoli sta valutando l’idea del prestito per una stagione. Con i discorsi che sarebbero poi rimandati di un anno”.