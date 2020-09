KKN – Se Milik accetta la Roma, entro la serata arriverà l’ufficialità

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal, ha aggiornato la situazione Milik-Roma e ha svelato che questa sera potrebbe arrivare l’ufficialità:

“Napoli e Roma sono d’accordo su tutto, per le due società Arek Milik è già un giocatore della Roma. Se Milik dovesse accettare la proposta giallorossa in questo incontro in corsa, entro la serata diventerà un giocatore della Roma. Nel frattempo, il calciatore, è a Castelvolturno”.