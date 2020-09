CdS – Cambia lo scenario, Hysaj verso la permanenza a Napoli: contatti con Giuntoli per l’accordo sull’ingaggio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Elseid Hysaj starebbe cambiato idea sulla propria permanenza a Napoli. Il terzino albanese sembrava ormai convinto di voler cambiare aria, ma la situazione si sta evolvendo.

Mario Giuffredi, agente del calciatore, è in stretto contatto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per trovare l’intesa sul piano economico. Gattuso spera molto nella permanenza del terzino in maglia azzurra, poiché è un suo grande estimatore. Prima di considerare la firma una formalità però, bisogna trovare l’accordo sull’ingaggio.